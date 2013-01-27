Обезьяна на мотоцикле чуть было не похитила ребенка

Австралийское издание 9news опубликовало видео, на котором обезьяна попыталась похитить ребенка. Причем к месту похищения животное примчалось на игрушечном мотоцикле.
Где именно случился инцидент, неизвестно. Есть предположение, что место действия — Индонезия.
Потенциальное преступление не было доведено до конца: обезьяну испугали местные жители, от криков которых она бросила ребенка и убежала.
Впрочем, связывать поведение мартышки с происходящим сегодня в мире было бы неправильно. Животные и раньше бывали склонны к необычным поступкам.
Полиции штата Канзас в США пришлось бороться с необычными преступниками. Несколько дней назад выяснилось, что вся марихуана, изъятая в ходе следственных действий и хранящаяся в отделе вещественных доказательств, была уничтожена.
Виновниками происшествия оказались обычные мыши, которые съели в пакетах всю "травку". Одну из них задержали прямо на месте преступления: зверек решил свить себе в душистой марихуане гнездо.
"Думаю, мыши пришли на запах марихуаны. Можете смеяться, но у нас в Канзасе есть мыши-наркоманы", — рассказал лейтенант Дуг Нолт.
Правонарушитель был отловлен и посажен в клетку. Теперь полицейские обыскивают помещение в поисках мышиных нор, где могли бы притаиться грызуны.
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В ходе расследования экспертам пришлось сфотографировали место преступления и улики, а полицейский художник даже "нарисовал" ориентировочный фоторобот разыскиваемых мышей.
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