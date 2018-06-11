Эстония арестовывает российские корабли

В столице Эстонии арестован российский грузовой паром "Санкт-Петербург". Корабль принадлежит компании Black Sea Ferry & Investments, зарегистрированной в Российской Федерации. По имеющимся сведениям, "Санкт-Петербург" подвергся аресту из-за накопленных им долгов перед рижскими судовыми снабженцами.
Судно находится в порту Эстонии с апреля текущего года. Владелец корабля намеревался его отремонтировать, но работы так и не начались. Однако в Федеральном агентстве морского и речного транспорта "Санкт-Петербург" числится в Таллине на ремонтных работах.
Война между Россией и Эстонией так и не была объявлена, но слова экс-президента прибалтийского государства Хендрика Ильвеса в какой-то степени оказались пророческими. Напомним, "Правда.Ру" недавно передавала громкое заявление Ильвеса относительно гипотетической войны между Эстонией и Российской Федерацией. Ильвес сказал тогда, Россия придется туго — в ходе военного конфликта она потеряет целый ряд своих городов, в том числе и Санкт-Петербург. Любопытно, что не прошло и месяца, как в Эстонии арестовали одноименное судно.
Напомним, что Хендрик Ильвес столь уверен в преимуществе Эстонии в военном конфликте с Россией из-за того, что прибалтийская страна входит в Североатлантический альянс, и, в случае чего, попадет под его защиту. Хендрик Ильвес не пускает слова на ветер — статья 5 Устава НАТО говорит о том, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса есть нападение на альянс в целом.
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