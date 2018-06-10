На свалке в Грузии вылупились сотни цыплят

Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца. Местные снимают произошедшее на телефон и выкладывают кадры в соцсети.

Глава города Тимур Абазов отметил необычность произошедшего и рассказал, что птенцы сами пришли в город со свалки, некоторые из местных приютили "сироток" у себя.

По словам мэра, прокомментировавшего ситуацию для средств массовой информации, на фабрике посчитали яйца некачественными и утилизировали вместе с отходами. Условия свалки оказались чем-то похожи на инкубаторские, поэтому птенцы не погибли и смогли вылупиться.