Танцуя в баре, агент ФБР застрелил одного из отдыхающих. Видео

2 июня сотрудник ФБР тяжело ранил в баре Денвера случайного посетителя.
По данным полицейского департамента, агент ФБР танцевал в баре, когда его огнестрельное оружие упало на пол. Случайный выстрел задел посетителя, который был доставлен в больницу с хорошим прогнозом.
На видео, попавшем в сети, можно наблюдать, как агента танцует перед посетителями бара, делает сальто назад и роняет пистолет на пол.
Агент сразу же бросается вперед, чтобы подхватить оружие, но практически сразу раздается выстрел. Владельца бара Джули пояснила, что все были шокированы, так как агента сразу же убрал пистолет и ушел.
В настоящее время инцидент расследуется отделом убийств полиции Денвера, и обвинения будут предъявлены. Сейчас устанавливается, был ли агент ФБР пьян во время своего смертельно опасного танца.
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