Преданный пес закрыл собой хозяйку от змеи

Золотистый ретривер по кличке Тодд совершил самоотверженный и смелый поступок, прослыв в Интернете настоящим героем. Во время их с хозяйкой прогулки на женщину напала змея, и преданный пес выскочил вперед, прикрыв собой хозяйку от нападения.

Фото: PAULA GODWIN

О случившемся на своей страничке в социальной сети Facebook рассказала сама хозяйка ретривера, Паула Годвин. Также она выложила фотографию опухшей морды Тодда. По ее словам, во время прогулки по суровой аризонской земле она чуть ли не наступила на гремучую змею, которая тут же атаковала Паулу. Тодд самоотверженно закрыл собой ногу хозяйки.

По ее словам, пес тут же начал скулить и плакать. Паула сломя голову побежала в ближайшую ветлечебницу, где Тодду ввели противоядие. В течение 12 часов врачи наблюдали за самочувствием пса.

По словам женщины, все произошло настолько быстро, что она даже не сразу поняла, что случилось. Паула — уроженка Аризоны, и прекрасно осведомлена об опасностях, что таят в себе местные флора и фауна. По ее словам, она всегда очень бдительна во время прогулок с псом, но в этот раз гремучую змею просто невозможно было заметить — Паула заявила, что рептилия буквально слилась с дорогой.

На данный момент, по словам Паулы Годвин, Тодду ничего не угрожает, и он чувствует себя все лучше и лучше. Хозяйке храброго пса очень приятно, что в Интернете Тодда прозвали настоящим героем за преданность и самоотверженность.

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