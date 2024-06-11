"Я не слепой": Сунак обещает сократить расходы на национальное страхование ради "улучшения жизни в стране"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что Консервативная партия сократит налоговую нагрузку на сумму до £17 млрд ($21,7 млрд) в ближайшие пять лет, если останется у власти после выборов в парламент 4 июля. Это заявление он сделал, представляя предвыборный манифест партии тори.
Сунак отметил, что консерваторы намерены снова уменьшить обязательные взносы в систему национального страхования, из которой финансируются различные пособия и пенсии. Предлагается снизить основную ставку этого налога с 8% до 6% для доходов, превышающих тысячу фунтов в месяц, тогда как в прошлом году она составляла 12%. Для самозанятых сбор предлагается полностью отменить.
Кроме того, правительство планирует не взимать гербовый сбор с тех, кто впервые покупает жилье стоимостью до £425 тыс. ($540 тыс.), и не ужесточать правила налогообложения пенсий. Манифест Сунака также включает обязательства не повышать подоходный налог, ставки НДС и национального страхования.
"Я не слепой, я вижу, что люди разочарованы в нашей партии и во мне. Мы не всегда поступали правильно, но мы единственная партия с конкретными планами по улучшению жизни в стране", — заявил Сунак в своей речи, транслировавшейся на телеканале Sky News.
Также премьер обвинил оппозицию во главе с Киром Стармером в отсутствии четких предложений.
Сунак рассказал, что планы его кабинета будут профинансированы за счет оптимизации социальных выплат, сокращения числа чиновников и более эффективной борьбы с уклонением от уплаты налогов. В британском Институте фискальных исследований отнеслись к этим обещаниям с недоверием. Кроме того, правительство пообещало увеличить финансирование Национальной системы здравоохранения и полиции, подготовив 8 тысяч новых полицейских.
Ранее в США обворованному бизнесмену отказали в страховой выплате из-за "отсутствия признаков кражи".
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