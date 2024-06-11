"Я не слепой": Сунак обещает сократить расходы на национальное страхование ради "улучшения жизни в стране"

Сунак пообещал сократить расходы на национальное страхование

2:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что Консервативная партия сократит налоговую нагрузку на сумму до £17 млрд ($21,7 млрд) в ближайшие пять лет, если останется у власти после выборов в парламент 4 июля. Это заявление он сделал, представляя предвыборный манифест партии тори.

Фото: gov.uk by Лорен Херли is licensed under Open Government License v3.0

Сунак отметил, что консерваторы намерены снова уменьшить обязательные взносы в систему национального страхования, из которой финансируются различные пособия и пенсии. Предлагается снизить основную ставку этого налога с 8% до 6% для доходов, превышающих тысячу фунтов в месяц, тогда как в прошлом году она составляла 12%. Для самозанятых сбор предлагается полностью отменить.

Кроме того, правительство планирует не взимать гербовый сбор с тех, кто впервые покупает жилье стоимостью до £425 тыс. ($540 тыс.), и не ужесточать правила налогообложения пенсий. Манифест Сунака также включает обязательства не повышать подоходный налог, ставки НДС и национального страхования.

"Я не слепой, я вижу, что люди разочарованы в нашей партии и во мне. Мы не всегда поступали правильно, но мы единственная партия с конкретными планами по улучшению жизни в стране", — заявил Сунак в своей речи, транслировавшейся на телеканале Sky News.

Также премьер обвинил оппозицию во главе с Киром Стармером в отсутствии четких предложений.

Сунак рассказал, что планы его кабинета будут профинансированы за счет оптимизации социальных выплат, сокращения числа чиновников и более эффективной борьбы с уклонением от уплаты налогов. В британском Институте фискальных исследований отнеслись к этим обещаниям с недоверием. Кроме того, правительство пообещало увеличить финансирование Национальной системы здравоохранения и полиции, подготовив 8 тысяч новых полицейских.

Ранее в США обворованному бизнесмену отказали в страховой выплате из-за "отсутствия признаков кражи".