"Я мог только плакать": ставшему жертвой воров модельеру из Чикаго отказали в страховой компенсации

Обворованному бизнесмену отказали в выплате из-за "отсутствия признаков кражи"

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Начинающему предпринимателю из Чикаго отказали в страховой выплате после того, как его обокрали незнакомцы, сообщает CBS NEWS.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Склад Пьера Келлера, создавшего линию одежды Weatlh, представленную ​на показе мод в Чикаго, был взломан грабителями всего через три недели после открытия. Утром бизнесмен обнаружил, что замок на дверях склада исчез, а воры забрали большую часть дорогого оборудования и инвентаря на сумму 15 тысяч долларов.

"Я мог только плакать", — рассказал о случившемся Келлер.

Бизнесмен вспомнил, что ранее приобрёл страховку в компании Public Storage. Он представил страховщику опись украденного имущества, полицейский отчет и множество фотографий.

Однако компания отклонила его требование. По словам страховщика, Келлер не представил доказательств взлома и проникновения посторонних на склад. Отсутствие замка на двери не является подтверждением, заявили в Public Storage, хотя модельер приложил к заявке фото повреждённой двери. Также компания по неясным причинам отказалась предоставить Келлеру записи с трёх камер видеонаблюдения, расположенных на складе.

Проблемы с выплатой страховки — частый случай в Public Storage вот уже более десяти лет, отмечает CBS News. Компания ранее отказывала нескольким клиентам в компенсациях по той же причине — отсутствие доказательств кражи.

Ранее в США психиатр получил 8 лет тюремного заключения за мошенничество со страховкой.