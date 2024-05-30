Философия FIRE: как уйти на пенсию в 35-40 лет и наслаждаться свободной жизнью

В мире набирает обороты движение "ранняя пенсия" — FIRE

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В мире набирает обороты движение FIRE — Financial Independence, Retire Early, что в переводе означает "финансовая независимость и ранняя пенсия". Его сторонники стремятся выйти на пенсию не в 60-70 лет, а в 35-40. "Финуслуги" разобрались, зачем им это нужно и какими способами адепты FIRE достигают своей цели.

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Что такое FIRE

Главная идея FIRE — рано стать финансово независимым и выйти на пенсию, чтобы насладиться жизнью, пока есть время, силы и здоровье. Для этого сторонники движения используют различные методы.

Движение возникло в США в 1990-х годах после выхода книги "Кошелек или жизнь" идеолога "простой жизни" Джо Домингеса и общественного деятеля Вики Робин о бережном потреблении и новых ценностях, которая завоевала множество поклонников.

Сама концепция FIRE образовалась в XXI веке, благодаря программистам Питеру Адени, Брюсу Леунгу и Джейсону Лонгу. Чтобы обеспечить себе финансовый комфорт и быстрее выйти на отдых, они начали усиленно экономить. Им удалось добиться своего: например, Адени вышел на пенсию в 30 лет и до сих пор живёт по принципам FIRE.

Среди российских представителей FIRE известен блогер под ником Бабайкин, вышедший на пенсию в 35 лет. Ради своей цели он отказался от автомобиля, ремонта, дорогой свадьбы и брендовой одежды. Однако блогер не экономит на здоровье, еде и обучении.

Принципы FIRE

Вести учет доходов и расходов. Контроль финансов помогает понять, куда уходят деньги, и какие траты можно сократить.

Покупать только необходимое. Важно отказаться от ненужных трат, таких как походы в рестораны, кино, развлечения, брендовые вещи, такси и т. д. Сэкономленные деньги сторонники FIRE направляют в инвестиции.

Погасить кредиты. За счёт сэкономленных денег рекомендуется погасить займы, кредиты и ипотеки. Сначала следует закрыть кредиты с самыми высокими процентами.

Работать на максимуме времени и потенциала. Считается, что до 35-40 лет здоровье и умственное состояние позволяют это делать. Для этого можно брать несколько подработок, чтобы больше откладывать. Важное условие — отказаться от романтических отношений и создания семьи, чтобы посвятить всё время работе.

Инвестировать. В ценные бумаги нужно вкладывать не менее 50% от ежемесячного дохода (а некоторые — до 75%). Вложенные в ценные бумаги деньги спустя время начнут приносить пассивный доход. Как только он станет достаточным для оплаты повседневных расходов на долгое время, можно будет выходить на пенсию.

Использовать правило 4%. До выхода на пенсию можно тратить не больше 4% в год от накопленных инвестиций. Финансисты утверждают, что при таком подходе накопления никогда не закончатся и останутся на стабильном уровне даже во время кризисов и перепадов на финансовом рынке.

Вариации FIRE

Существуют различные вариации движения FIRE — от максимально жёстких до весьма мягких, позволяющих достичь цели, не отказываясь от всех радостей жизни.

LeanFIRE. Самый строгий подход. Обязывает отказаться от любых лишних расходов и дорогих покупок. Сурово, зато на пенсию можно выйти максимально быстро.

BaristaFIRE. Предполагает накопление минимальной суммы, необходимой для выхода на пенсию, после чего можно продолжать работать, но с удобным графиком, например, на неполную ставку. Работа к тому же даёт дополнительные бонусы, такие как ДМС и другие корпоративные льготы.

FatFIRE. Самый "лайтовый" вариант. Можно вести комфортный образ жизни, не отказывая себе в развлечениях, и выйти на пенсию в желаемое время. Правда, для этого нужно иметь высокий доход.

FIRE разбивает миф о том, что выйти на пенсию раньше 50 лет могут только люди с высоким доходом. Многие сторонники движения своим примером демонстрировали, что даже при небольшой зарплате можно накопить финансовую подушку, если разумно распоряжаться деньгами и грамотно инвестировать.