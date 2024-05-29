Статистика СК "Согласие": дети 12-14 лет на первом месте по числу травм в 2024 году

В этом году дети в возрасте от 12 до 14 лет чаще всего становились жертвами травм. На эту возрастную группу пришлось 41% всех страховых случаев в сегменте страхования от несчастных случаев, согласно данным страховой компании "Согласие".
На втором месте по числу травм находятся дети младшего школьного возраста — от 7 до 11 лет, на которых пришлось 38% инцидентов. В этой возрастной группе наиболее часто фиксировались ушибы головы (15% от общего количества травм головы), переломы ног (30%) и ушибы спины (22%).
Меньше всего травмировались подростки в возрасте от 15 до 18 лет (17% страховых случаев) и дети дошкольного возраста — от 2 до 6 лет (5%).
В целом, статистика урегулированных страховых случаев за 2024 год показывает, что среди детей и подростков в возрасте от 2 до 18 лет чаще всего обращались за медицинской помощью с переломами рук (38,6%) и ног (22,5%), а также ушибами головы (5,6%), рук (5,2%) и ног (5,2%).
Наиболее частыми причинами получения травм были указаны езда на велосипеде, занятия спортом и падения в детском саду или школе.
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