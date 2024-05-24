В Архангельской области руководство больницы поймали на нецелевом использовании средств ОМС

Холмогорскую ЦРБ оштрафовали на 700 тысяч за нецелевое использование средств ОМС

1:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

В марте 2024 года проверка соблюдения бюджетного законодательства выявила нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская ЦРБ». Об этом сообщает "Русский Север".

Фото: freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain

Было установлено, что медицинское учреждение использовало средства ОМС для оказания медицинской помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы и внутренних дел по коммерческим договорам в нарушение законодательства. Медицинская помощь сотрудникам правоохранительных органов должна оказываться в специализированных ведомственных учреждениях здравоохранения и не оплачиваться за счет средств ОМС. Затраты на такую помощь компенсируются из федерального бюджета соответствующих ведомств.

Прокурор возбудил против руководства больницы административное дело по статье о нецелевом использовании бюджетных средств. Медицинское учреждение было оштрафовано на 700 тыс. рублей. Штраф оплачен, а средства возвращены в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Ранее в Перми страховщик не смог доказать, что мальчик на электросамокате нарушил ПДД,



