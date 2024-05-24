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В Архангельской области руководство больницы поймали на нецелевом использовании средств ОМС

Холмогорскую ЦРБ оштрафовали на 700 тысяч за нецелевое использование средств ОМС

1:17
Страхование

В марте 2024 года проверка соблюдения бюджетного законодательства выявила нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская ЦРБ». Об этом сообщает "Русский Север".

Холмогорскую ЦРБ оштрафовали на 700 тысяч за нецелевое использование средств ОМС
Фото: freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain

Было установлено, что медицинское учреждение использовало средства ОМС для оказания медицинской помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы и внутренних дел по коммерческим договорам в нарушение законодательства. Медицинская помощь сотрудникам правоохранительных органов должна оказываться в специализированных ведомственных учреждениях здравоохранения и не оплачиваться за счет средств ОМС. Затраты на такую помощь компенсируются из федерального бюджета соответствующих ведомств.

Прокурор возбудил против руководства больницы административное дело по статье о нецелевом использовании бюджетных средств. Медицинское учреждение было оштрафовано на 700 тыс. рублей. Штраф оплачен, а средства возвращены в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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