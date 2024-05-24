АКРА подтвердила высокий рейтинг "СОГАЗа"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "СОГАЗа" на уровне ААА(RU)/
Кредитный рейтинг АО "СОГАЗ" обусловлен сильными бизнес-профилем и финансовым профилем. Позитивными факторами оценки являются прочные позиции компании на рынке, сильные операционные показатели и высокие оценки достаточности капитала, качества активов и показателей ликвидности. Оценка связей с одним из акционеров и крупнейшим клиентом компании оказывает дополнительное позитивное влияние.
"СОГАЗ" остается лидером российского рынка страхования по объемам страховых премий. Группа "СОГАЗ" включает в себя универсального страховщика, страховщика жизни и компанию по обязательному медицинскому страхованию. Компания предоставляет страховую защиту крупнейшим российским компаниям. Качество продуктового ряда "СОГАЗа" оценивается как высокое. В структуре каналов дистрибуции преобладают прямые продажи и банковский канал.
АКРА полагает, что компания способна сохранить как минимум среднерыночные темпы роста, удерживая существующую долю рынка. Очень сильный финансовый профиль обусловлен высокой капитализацией и консервативной инвестиционной политикой компании.
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