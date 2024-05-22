Мотоциклисты с опытом менее года чаще попадают в ДТП, а у автомобилистов аварийность повышается на 2-3 год

СК "Согласие": автомобилисты с двухлетним стажем чаще попадают в ДТП

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Мотоциклисты с опытом вождения менее года чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Автовладельцы же наиболее подвержены авариям на втором и третьем году вождения. К такому выводу пришли эксперты страховой компании "Согласие" после анализа статистики страховых случаев в сегменте ОСАГО за 2023 год.

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Согласно данным, частота аварий среди мотоциклистов, недавно начавших водить, составляет 5%, что является самым высоким показателем. Уже через год уровень аварийности среди них снижается более чем в два раза, а при стаже в два года падает до 1,3%. В то же время, ситуация с автомобилистами выглядит иначе. По оценкам компании, чаще всего в ДТП попадают водители с двух- и трехлетним стажем. Частота аварий у начинающих водителей составляет 4%, увеличиваясь ко второму и третьему году до 4,4%, сообщила руководитель отдела аналитики ОСАГО компании "Согласие" Анастасия Арбузова.

Таким образом, распространённое мнение о том, что водители начинают чаще попадать в аварии через несколько лет после начала вождения из-за повышения уверенности за рулем и потери бдительности, подтверждается статистикой только в отношении автомобилистов.