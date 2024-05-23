Почему могут отказать в выплатах по ОСАГО: объяснения от представителя ГИБДД

В ГИБДД уточнили, в каких случаях ОСАГО не покрывает ущерб в ДТП

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

В системе ОСАГО страхуется не сам автовладелец, а его ответственность перед третьими лицами. Это означает, что пострадавшая сторона получит компенсацию, позволяя виновнику избежать затрат на дорогостоящий ремонт чужого автомобиля в случае ДТП по его вине. Представитель ГИБДД рассказал о ситуациях, в которых выплаты по обязательному страхованию не производятся, и объяснил причины этого.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Одним из редких, но возможных случаев является ситуация, когда ни один из водителей, участвующих в аварии, не виноват. В этом случае компенсацию выплачивать некому. Если же виновный водитель не имеет действующего полиса ОСАГО, он будет обязан самостоятельно покрывать убытки пострадавшему. Также выплаты не производятся, если виновник скрылся с места происшествия.

Ещё одной причиной отказа в выплатах является признание пострадавшего мошенником. Это происходит, когда повреждения автомобиля были нанесены умышленно с целью получения компенсации. В случае доказательства факта мошенничества, на выплаты рассчитывать не приходится.