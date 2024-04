Мешают работать: "АльфаСтрахование" начало избавляться от иностранных владельцев компании

Суд начал приостановку прав иностранных бенефициаров "АльфаСтрахования"

1:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

В отношении СК "АльфаСтрахование" началась судебная процедура приостановки прав иностранных владельцев. В случае положительного решения российские бенефициары получат прямой контроль над компанией. Об этом сообщают "Ведомости".

Фото: commons.wikimedia.org by Мазур Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Минфин 24 апреля сообщил, что обратился в суд с просьбой приостановить корпоративные права кипрских компаний ABH Financial Ltd. и Alfastrakhovanie Holdings Ltd. в отношении АО "АБ холдинг" и ООО "ЮНС-холдинг", которым принадлежат Альфа-банк и "АльфаСтрахование". Данных об этом в картотеке пока нет, отмечают "Ведомости".

В сообщении министерства говорится, что в условиях антироссийских санкций иностранные владельцы совершают действия либо бездействуют, препятствуя осуществлению деятельности одного из крупнейших российских страховщиков.

Антисанкционный закон об исключении иностранных бенефициаров из цепочки собственников заработал в сентябре 2023 г. Его цель — решить проблему потери управляемости бизнеса и сохранить его способность платить дивиденды из-за блокировки недружественными руководящими органами решений реальных владельцев. Закон дал Арбитражному суду Московской области право в ускоренном порядке приостанавливать корпоративные права иностранных владельцев компаний, в том числе запретить им голосовать на общих собраниях участников, распоряжаться долями в бизнесе и получать дивиденды.

Ранее Индия выставила на продажу акции двух крупных страховых компаний.