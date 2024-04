Lada на очереди: на Wildberries в мае появится возможность покупать китайские Chery и Omoda

С 18 апреля на российском маркетплейсе Wildberries появится новая категория товаров — "Транспортные средства", первыми для покупки станут доступны автомобили китайского бренда Chery, сообщает Телеграм-канал "Автовоз".

Фото: Wikipedia by Илья Плеханов is licensed under CC BY-SA 4.0