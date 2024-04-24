Lada на очереди: на Wildberries в мае появится возможность покупать китайские Chery и Omoda

На Wildberries могут появиться Lada и автостраховки

С 18 апреля на российском маркетплейсе Wildberries появится новая категория товаров — "Транспортные средства", первыми для покупки станут доступны автомобили китайского бренда Chery, сообщает Телеграм-канал "Автовоз".

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Помимо Chery в разделе будут представлены марки из КНР Omoda, Jaecoo, Zeekr, Voyah.

Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук отметила, что в продаже могут появиться и отечественные Lada.

"Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. "АвтоВАЗ" — в их числе", — рассказала она.

Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук добавил, что для наращивания прибыли компания рассматривает и возможность продажи автостраховок.

Ранее финомбудсмен рассказала, как страховщики подменяют ОСАГО полисами каско, чтобы растянуть срок ремонта авто.