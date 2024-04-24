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"Для человека это большой сюрприз": страховщики начали смешивать каско и ОСАГО, чтобы растянуть сроки ремонта машин

Финомбудсмен выявила недобросовестные практики смешивания ОСАГО и каско

2:14
Страхование

Страховщики применяют упрощённые договоры каско для снижения рисков возникновения ответственности за нарушение срока проведения ремонта по ОСАГО, сообщила финансовый уполномоченный Светлана Максимова на конференции «Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании».

Финомбудсмен выявила недобросовестные практики смешивания ОСАГО и каско
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

По её словам, суть практики сводится к тому, что юрлицо и страховая компания заключают договор каско в отношении автомобиля потребителя, который вступает выгодоприобретателем. При этом сведений о том, что юрлицо действует по поручению или с согласия потребителя, нет, отметила Максимова. Страховая премия в размере 72 рублей уплачивается юридическим лицом. Выплата по договору каско предусматривается только в том случае, когда потребителю положена выплата по ОСАГО в порядке ПВУ и в том же размере, рассказал финомбудсмен.

«При этом срок ремонта по договору каско составляет 45 рабочих дней и исчисляется после поставки запчастей При обращении потребителя за страховым возмещением страховщик осуществляет выплату по договору каско вместо ОСАГО», — пояснила она.

По словам Максимовой, страховщик таким образом увеличивает для себя сроки ремонта по каско, так как по ОСАГО они строго регламентированы законом. Ещё одна выгода для компаний в том, что неустойка по каско рассчитывается иначе: она исчисляется от суммы страховой премии и не может превышать её размер.

Максимова добавила, что страховщики включают в договор каско условие об исключении из срока ремонта времени, прошедшего с момента заказа до момента получения СТОА запасных деталей для ремонта. Это позволяет компании не исполнять обязательства по договору страхования неограниченное время.

«Для человека это большой сюрприз, когда срок ремонта растягивается на условные 8 месяцев», — отметила финомбудсмен.

Ранее РСА сообщил о росте страховых выплат по ОСАГО в 2024 году.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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