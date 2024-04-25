Новый порядок вычета за страхование жизни: страховщики будут получать данные от налоговой

Как получить социальный вычет за страхование жизни: новые правила

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Граждане могут запросить социальный вычет, если внесли средства по договорам добровольного страхования жизни. При расторжении такого договора выплаченные страховой компанией суммы рассматриваются как доход гражданина и облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) за каждый год внесения. Обязанность по удержанию налога лежит на страховщиках, если физическое лицо воспользовалось вычетом, либо уведомило об этом своего работодателя.

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Однако, если гражданин не воспользовался правом на вычет, компания обязана выплатить всю сумму без удержания налога. Для подтверждения использования или невыпользования социального вычета требуется справка из налоговой.

До 2024 года такую справку можно было получить по заявлению. С 2024 года страховщики получают такие сведения непосредственно от налоговых органов в рамках межведомственного обмена.