Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
История создания песни "Александра", звучащей в "Москва слезам не верит"
Чем можно заменить некоторые позы йоги, если они вызывают боль в спине
Александра Захарова показала своего молодого возлюбленного
Ferrari подписала многолетнее партнерство с HP
Требования к присвоению звезд гостиницам ужесточат
В Германии появиться "купе для поцелуев"
Фасоль имеет массу полезных свойств
Ученые рассказали, как мозг собаки обрабатывает человеческий голос
Зодиакальные тренды: какие вещи не стоит носить в соответствии с вашим знаком зодиака
Новый порядок вычета за страхование жизни: страховщики будут получать данные от налоговой

Как получить социальный вычет за страхование жизни: новые правила

1:01
Страхование

Граждане могут запросить социальный вычет, если внесли средства по договорам добровольного страхования жизни. При расторжении такого договора выплаченные страховой компанией суммы рассматриваются как доход гражданина и облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) за каждый год внесения. Обязанность по удержанию налога лежит на страховщиках, если физическое лицо воспользовалось вычетом, либо уведомило об этом своего работодателя.

Как получить социальный вычет за страхование жизни: новые правила
Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако, если гражданин не воспользовался правом на вычет, компания обязана выплатить всю сумму без удержания налога. Для подтверждения использования или невыпользования социального вычета требуется справка из налоговой.

До 2024 года такую справку можно было получить по заявлению. С 2024 года страховщики получают такие сведения непосредственно от налоговых органов в рамках межведомственного обмена.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке

Существует обширное разнообразие пород собак в мире.

Кинологи назвали породы собак, которые не поддаются дрессировке
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
В Германии появиться "купе для поцелуев"
Фасоль имеет массу полезных свойств
Ученые рассказали, как мозг собаки обрабатывает человеческий голос
Зодиакальные тренды: какие вещи не стоит носить в соответствии с вашим знаком зодиака
Картофель "Дофин": благодаря сливкам с мускатным орехом и чесноком очень ароматный
Белновости: при резком выпадении волос нужно обратиться к врачу
Новую теорию о жизни после смерти критикуют в научном мире
Суд Петербурга арестовал $439,5 млн JP Morgan по иску ВТБ
Следующий бой Ислама Махачева пройдет 1 июня
Юлианна Караулова выразила сожаление о неудачной косметической процедуре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников