Анализ спортивных привычек россиян: от самостоятельных тренировок до затрат на спортивный инвентарь

"АльфаСтрахование": почти 40% россиян регулярно занимаются спортом

2:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

По данным опроса, проведенного "АльфаСтрахованием" среди жителей регионов, выяснилось, что 38,5% россиян регулярно посещают спортзалы и занимаются в них самостоятельно, в то время как 13,8% предпочитают занятия с тренером.

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Отмечено, что 22,2% участников опроса занимаются спортом один раз в неделю, в то время как несколько раз в неделю этим занимаются 28,4% респондентов. 10,9% предпочитают заниматься спортом несколько раз в месяц, а 13% вовсе не занимаются спортом.

Что касается формы занятий, каждый четвертый опрошенный ходит на спортивные секции, 12,6% играют в спортивных командах, а 23,7% предпочитают заниматься дома.

Для 27,5% опрошенных спорт — это способ снятия стресса, для 25,2% — способ поддержания физической формы. 21,6% считают его возможностью расслабиться и поддерживать здоровье, в то время как 20,2% используют спорт как способ проведения времени с друзьями. Только 6% занимаются спортом из-за моды.

Время года также влияет на активность: 44,6% респондентов предпочитают заниматься спортом летом, 34,4% — весной, когда появляется вдохновение, а 26,9% — занимаются круглогодично.

Каждый третий опрошенный тратит на спорт от 3 до 5 тысяч рублей ежемесячно, в то время как 18,7% ограничиваются тратами от 1 до 3 тысяч рублей. Ежемесячно на спорт не тратят вообще 12,1% опрошенных.

В отношении ежегодных трат на спортивную одежду, 22,1% тратят от 3 до 5 тысяч рублей, 16% — от 5 до 10 тысяч рублей, а 18,7% — от 15 до 25 тысяч рублей.

Что касается инвентаря, большинство (20,9%) тратят от 3 до 5 тысяч рублей ежегодно, 17,9% — от 5 до 10 тысяч рублей, а 18% — от 1 до 3 тысяч рублей.

Участвовали в опросе 1207 человек, из которых 57,9% — мужчины. Большинство респондентов (57%) находятся в возрасте от 25 до 45 лет.