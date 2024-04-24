Страховой брокер Сбербанка Валентина Скляр прогнозирует рост частоты пожаров на 30% в ближайшие два года

Страховой брокер Сбербанка Валентина Скляр прогнозирует рост частоты пожаров на 30%

2:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Анализ портфеля договоров ООО "Страховой брокер Сбербанка" приводит к выводу о возможном увеличении частоты пожаров на 30% как в текущем, так и в следующем году, по словам генерального директора Валентины Скляр.

Фото: Natural Resources Defense Council by Mike Lewelling National Park Service is licensed under CC BY 2.0

Она отмечает, что предполагаемый рост частоты пожаров связан с необходимостью учитывать ряд факторов, включая повышение среднего размера убытков и изменения в логистических цепочках, усложняющие процесс возмещения убытков.

Скляр также подчеркивает, что большинство значительных убытков в настоящее время связаны с пожарами, вызванными, в основном, некачественным монтажом и эксплуатацией электрооборудования.

Компания отмечает увеличение сроков урегулирования убытков до 4-6 месяцев, что является критическим фактором, особенно при работе с залоговым портфелем. Она выражает стремление обеспечить своих клиентов страховыми выплатами в кратчайшие сроки, чтобы избежать проблем с кредитными обязательствами.

Скляр приводит пример с фабрикой по производству дверей в Тольятти, подчеркивая необходимость упрощения процесса урегулирования убытков, чтобы защитить клиентов от потери добросовестного статуса перед кредиторами.

Компания акцентирует внимание на сокращении сроков урегулирования убытков, сосредотачивая свои усилия на улучшении процессов экспертизы. Кроме того, она отмечает увеличивающуюся роль страхового брокера как эксперта в формировании условий страховых договоров.

Согласно Скляр, в современных условиях повышается значимость страхового брокера как консультанта по риску для клиентов. Она подчеркивает необходимость обучения персонала для более качественного анализа риска и консультирования клиентов.

Страховой брокер Сбербанка осуществляет контроль за 3100 страховыми случаями, включая убытки крупных и средних компаний, а также предприятий малого и микро бизнеса по всей территории России. Компания располагает 86 региональными представительствами и 11 дирекциями в различных городах страны.