Прокуратура Приморья добилась компенсации за протезы голени жителя с ОВЗ на сумму более 700 тысяч рублей

Как прокуратура помогла жителю Приморья вернуть 250 тысяч за протезы

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Житель Приморского края с ограниченными возможностями здоровья приобрел себе протезы голени стоимостью более 700 тысяч рублей. Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации изначально отказывался возмещать полную стоимость протезов, однако прокуратура вмешалась в ситуацию, сообщает РИА VladNews, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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По информации прокуратуры, в 2023 году гражданин с ограниченными возможностями здоровья обратился в местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с запросом о возмещении затрат на протезы голени общей стоимостью свыше 700 тысяч рублей. Однако Фонд вернул ему только около 455 тысяч рублей, отказав в компенсации оставшейся суммы.

После вмешательства прокуратуры суд принял решение о взыскании невозмещенных расходов на сумму более 250 тысяч рублей.