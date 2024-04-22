Более 1,1 млн полисов выданы жителям ЛНР с момента открытия Территориального фонда ОМС

С начала своей деятельности в марте 2023 года Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Луганской Народной Республики уже выдал более 1,1 миллиона полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) жителям региона.
Об этом сообщил глава организации Алексей Рощин, уточнив, что общее число выданных полисов составило 1 128 691. Кроме того, он отметил, что только за текущий год организация выдала 26 981 полис ОМС, сообщает ТАСС.
Церемония открытия территориального Фонда обязательного медицинского страхования состоялась 2 марта 2023 года в Луганске. В этот же день первые жители республики получили полисы, которые были оформлены и выданы прямо на территории региона.
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