Более 1,1 млн полисов выданы жителям ЛНР с момента открытия Территориального фонда ОМС

Более 1,1 млн полисов ОМС выданы жителям ЛНР

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

С начала своей деятельности в марте 2023 года Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Луганской Народной Республики уже выдал более 1,1 миллиона полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) жителям региона.

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Об этом сообщил глава организации Алексей Рощин, уточнив, что общее число выданных полисов составило 1 128 691. Кроме того, он отметил, что только за текущий год организация выдала 26 981 полис ОМС, сообщает ТАСС.

Церемония открытия территориального Фонда обязательного медицинского страхования состоялась 2 марта 2023 года в Луганске. В этот же день первые жители республики получили полисы, которые были оформлены и выданы прямо на территории региона.