Страховка от неудачной влюблённости

Отказ от сочетания браком как страховой случай

0:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

Этап ухаживаний и так называемый "конфетно-букетный" период являются периодом довольно интенсивных вложений в финансовое обеспечение отношений. Один букет обходится в несколько сот рублей, поход в кафе или ресторан может обойтись в несколько тысяч. Кроме того, в стоимость входят расходы на мобильную связь и транспорт. Одним словом, инвестиция в личную жизнь является одной из самых рискованных, и потому отказ означает существенные финансовые потери. Потому неудивительно, что этот случай тоже является одним из страховых казусов.

Фото: Пресс-служба Малого театра

Однако существует определённый риск для страховщика, поскольку доказательства отказа от предложения и доказательства того, что он произошёл по не зависящим от страхователя причинам получить весьма затруднительно.