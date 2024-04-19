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Страховка от неудачной влюблённости

Отказ от сочетания браком как страховой случай

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Страхование

Этап ухаживаний и так называемый "конфетно-букетный" период являются периодом довольно интенсивных вложений в финансовое обеспечение отношений. Один букет обходится в несколько сот рублей, поход в кафе или ресторан может обойтись в несколько тысяч. Кроме того, в стоимость входят расходы на мобильную связь и транспорт. Одним словом, инвестиция в личную жизнь является одной из самых рискованных, и потому отказ означает существенные финансовые потери. Потому неудивительно, что этот случай тоже является одним из страховых казусов.

Отказ от сочетания браком как страховой случай
Фото: Пресс-служба Малого театра

Однако существует определённый риск для страховщика, поскольку доказательства отказа от предложения и доказательства того, что он произошёл по не зависящим от страхователя причинам получить весьма затруднительно.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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