Страховка от неудачной влюблённости

Этап ухаживаний и так называемый "конфетно-букетный" период являются периодом довольно интенсивных вложений в финансовое обеспечение отношений. Один букет обходится в несколько сот рублей, поход в кафе или ресторан может обойтись в несколько тысяч. Кроме того, в стоимость входят расходы на мобильную связь и транспорт. Одним словом, инвестиция в личную жизнь является одной из самых рискованных, и потому отказ означает существенные финансовые потери. Потому неудивительно, что этот случай тоже является одним из страховых казусов.
Однако существует определённый риск для страховщика, поскольку доказательства отказа от предложения и доказательства того, что он произошёл по не зависящим от страхователя причинам получить весьма затруднительно.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.