В Индонезии туристка чуть не лишилась пальца руки из-за поездки на мотобайке

В Индонезии туристка чуть не лишилась пальца руки, решив прокатиться на мотобайке в качестве пассажира, сообщает "Балт Ассистанс".
Услуги водителя женщине предложил местный гид. На крутой тропе байк наехал колесом на камень и врезался в дерево. Водитель не пострадал, но руку туристки зажало между стволом и металлическим корпусом, из-за чего произошло полное отчленение одного из пальцев.
Гид помог женщине, пребывающей в шоковом состоянии, добраться до ближайшей больницы, где ей провели сложную операцию, чтобы спасти палец. Расходы на оперативное вмешательство в размере 8 500 долларов оплатила компания "Балт Ассистанс", где женщина была застрахована.
В данный момент пострадавшая вернулась на родину для продолжения лечения.
Страховая компания напоминает, что в Индонезии традиционно регистрируются несчастные случаи с транспортными средствами, особенно мотобайками, и рекомендует туристам не доверять управление незнакомым людям.
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