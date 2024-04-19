В Индонезии туристка чуть не лишилась пальца руки из-за поездки на мотобайке

"Балт Ассистанс" оплатил операцию по спасению пальца туристке в Индонезии

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Индонезии туристка чуть не лишилась пальца руки, решив прокатиться на мотобайке в качестве пассажира, сообщает "Балт Ассистанс".

Фото: flickr.com by Артем Беляйкин is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal

Услуги водителя женщине предложил местный гид. На крутой тропе байк наехал колесом на камень и врезался в дерево. Водитель не пострадал, но руку туристки зажало между стволом и металлическим корпусом, из-за чего произошло полное отчленение одного из пальцев.

Гид помог женщине, пребывающей в шоковом состоянии, добраться до ближайшей больницы, где ей провели сложную операцию, чтобы спасти палец. Расходы на оперативное вмешательство в размере 8 500 долларов оплатила компания "Балт Ассистанс", где женщина была застрахована.

В данный момент пострадавшая вернулась на родину для продолжения лечения.

Страховая компания напоминает, что в Индонезии традиционно регистрируются несчастные случаи с транспортными средствами, особенно мотобайками, и рекомендует туристам не доверять управление незнакомым людям.

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