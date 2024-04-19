В Адыгее страховщик выплатил 5,6 млн рублей владельцу пострадавшего от пожара дома

Страховая компания "Гелиос" выплатила 5,6 млн рублей владельцу жилья в Майкопском районе Республики Адыгея после пожара.
Двухэтажный дом загорелся вечером, когда внутри никого не было: хозяин с женой и детьми в это время отдыхали в горах.
Очаг возгорания располагался в центральной части потолка, там, где находилась люстра.
В результате пожара были повреждены конструктивные элементы дома, внутренняя отделка, инженерное оборудование и движимое имущество. Пострадавших в результате инцидента нет.
Компания признала случай страховым и выплатила клиенту возмещение по договору страхования имущества.
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