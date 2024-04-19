В Адыгее страховщик выплатил 5,6 млн рублей владельцу пострадавшего от пожара дома

Хозяин дома в Адыгее получил страховую выплату 5,6 млн рублей после пожара

0:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Гелиос" выплатила 5,6 млн рублей владельцу жилья в Майкопском районе Республики Адыгея после пожара.

Фото: commons.wikimedia.org by ВМС США is licensed under CC0 1.0 Universal

Двухэтажный дом загорелся вечером, когда внутри никого не было: хозяин с женой и детьми в это время отдыхали в горах.

Очаг возгорания располагался в центральной части потолка, там, где находилась люстра.

В результате пожара были повреждены конструктивные элементы дома, внутренняя отделка, инженерное оборудование и движимое имущество. Пострадавших в результате инцидента нет.

Компания признала случай страховым и выплатила клиенту возмещение по договору страхования имущества.

Ранее "Ингосстрах" рассказал о росте числа пожаров в результате короткого замыкания.