Специалисты из "СберСтрахования" поделились советами о том, как обезопасить себя в случае неблагоприятной погоды

"СберСтрахование": как обезопасить себя от предстоящего шторма

1:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперты "СберСтрахования" подготовили рекомендации о том, как обезопасить себя и снизить риски во время предстоящего шторма. Синоптики прогнозируют сегодня 9-балльный шторм с порывами ветра до 25 м/с в Москве и Центральной России.

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Закройте окна и двери

Сначала нужно обеспечить безопасность жилья. Дождь может проникнуть через открытые окна, нанеся ущерб внутреннему пространству. Сильный ветер также может вызвать разрушения, раскачивая оконные рамы и двери.

Уберите вещи с балкона

Если балкон не застеклен, удалите с него все предметы, которые могут быть сдуты ветром. Это не только обеспечит вашу безопасность, но и защитит окружающих от возможных травм и ущерба имуществу.

Избегайте парковки под деревьями

Падающие ветви и деревья могут нанести ущерб вашему автомобилю. Избегайте парковки рядом с ними и другими потенциально опасными объектами, такими как дорожные знаки и рекламные щиты.

Не оставайтесь на улице

По возможности избегайте оставаться на открытом воздухе во время шторма. Найдите укрытие в магазинах, торговых центрах или внутри помещений, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Подготовьтесь к отключению электричества

Обрыв электрических проводов может привести к временному отключению электроснабжения. Зарядите мобильные устройства заранее, а также запаситесь продуктами, которые не требуют приготовления.

Воспользуйтесь страховкой

При возникновении ущерба обратитесь в страховую компанию для получения возможной компенсации. Страховая поддержка поможет в оперативном восстановлении после шторма.