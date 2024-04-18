Это — табу: какие темы россияне не обсуждают на работе с коллегами

Россияне считают неуместными на работе разговоры о личной жизни и религии

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Большинство россиян не приветствует обсуждение на работе личной жизни, семьи и религии, но считает уместными темы политики и зарплат. Об этом говорят результаты опроса, проведённого группой "Ренессанс страхование" и рекрутингового сервиса "Зарплата.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия" is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В целом респонденты считают, что конфликты в коллективе возникают не из-за разницы в зарплатах или политических взглядах, а из-за сплетен и подхалимства, которые, по их словам, есть минимум в каждом втором коллективе.

Опрошенные уверены, что на работе следует аккуратно выбирать темы для общения, чтобы не провоцировать ссоры. Так, 74% считают лишним обсуждать с коллегами свою личную жизнь, 46% — семейные неурядицы и столько же — религию.

Вместе с тем дискуссии о политике на работе считают неуместными только 37%. Каждый третий не стал бы обсуждать внешний вид коллег и отношения между ними, а 28% избегают разговоров о зарплате. Каждый пятый считает неуместной публичную оценку действий и решений руководства, а 18% не обсуждают с сослуживцами вопросы здоровья.

Разницу в зарплатах или политические разногласия назвали возможной причиной конфликтов на работе 30% и 24% опрошенных соответственно. 60% считают, что чаще всего споры возникают из-за прямой агрессии или хамства со стороны коллег или руководства, 56% видят причину в нежелании сотрудников брать на себя ответственность или выполнять свои прямые обязанности, 55% и 46% обвинили в конфликтах сплетников и доносчиков.

Всего 17% могут поссориться с коллегами из-за других источников стресса: громких разговоров, некомфортной температуры в офисе, резкого запаха еды, частых сборов на дни рождения, музыку или интенсивный аромат парфюма.

Как показало исследование, проблема сплетен и доносительства является острой для большинства коллективов. 64% заявили, что в их компаниях есть любители перемыть другим кости, причем 18% респондентов обвиняют в этом минимум каждого третьего коллегу, а 16% — каждого второго. Почти также голоса распределились на вопрос о подхалимах: 66% опрошенных считают, что как минимум один из их коллег является доносчиком, 36% в этом уверены, а 32% подозревают наличие такого доносчика в коллективе.

В целом, большинство респондентов более или менее удовлетворены атмосферой в коллективке, тогда как токсичной или напряженной её назвали 12%.

Также большинство опрошенных возлагают ответственность за предотвращение конфликтов на руководство. Так, 44% респондентов ждут, что начальство будет пресекать хамство и агрессию между коллегами, 44% хотели бы организации культурных мероприятий для сотрудников, 40% — пресечения сплетен. 31% считает эффективной мерой борьбы с конфликтами рабочий график, при котором спорящие стороны не пересекались бы. Ещё 31% ждёт от начальства пресечения доносительства, а 27% — обеспечения персонала абонементами на корпоративный фитнес.