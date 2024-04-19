Между страховщиками и клиентами возникают разногласия относительно применения искусственного интеллекта при оценке рисков и урегулировании страховых претензий

Insurity: клиенты страховых компаний против использования ИИ

2:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

Отчет компании Insurity о применении искусственного интеллекта в сфере страхования за 2024 год указывает на то, что существует определенное недовольство среди потребителей относительно использования ИИ в андеррайтинге и управлении претензиями.

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Согласно отчету, половина опрошенных выражают свое негативное отношение к использованию искусственного интеллекта в управлении претензиями, а 45% также не поддерживают его применение в андеррайтинге. Однако, страховщики рассматривают эту технологию иначе и утверждают, что она способствует оптимизации выплат и обеспечивает более оперативное принятие решений по андеррайтингу, что в свою очередь позволяет предложить клиентам более качественные услуги.

Главный директор по страхованию "Insurity" Сильвестр Матис отмечает, что для дальнейшего развития технологии искусственного интеллекта в страховой сфере критическое значение имеет способность завоевать доверие потребителей, особенно в аспектах андеррайтинга и урегулирования претензий.

По словам Матиса, страховщики имеют уникальную возможность объяснить роль искусственного интеллекта и продемонстрировать его преимущества в повышении точности и эффективности процессов. Путем прозрачного обозначения способов, которыми ИИ дополняет человеческий опыт, обеспечивает конфиденциальность данных и положительно влияет на разрешение претензий и формирование цен, страховщики постепенно могут увеличить уровень комфорта и доверия со стороны клиентов.

Отчет также отмечает, что потребители признают удобство использования ИИ в некоторых областях, однако не желают, чтобы эта технология принимала важные решения относительно их страхового покрытия. Они выражают беспокойство по поводу возможной потери человеческого аспекта при оформлении полисов и управлении претензиями.

Технический директор "NeuralMetrics" Сатиш Кумар Манимуту отметил, что ИИ не может полностью заменить интуицию опытного страховщика, и подчеркивает необходимость симбиотического взаимодействия между ИИ и людьми в данных бизнес-процессах, чтобы завоевать доверие и признание со стороны потребителей.