Офис против удаленной работы: почему сотрудники на удаленке меняют работу реже на 16% по сравнению с теми, кто работает в офисе

ВСК: удалённые сотрудники меняют работу на 16% реже, чем офисные

2:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Уровень текучести персонала в удаленном отделении Страхового Дома ВСК снизился на 16% по сравнению с сотрудниками, работающими в офисе. Эту информацию представила заместитель генерального директора по операционному сопровождению Ольга Цыплакова на конференции "Современные контакт-центры 2024", где обсуждалась тема "Привлечение и удержание персонала в условиях высокой конкуренции и кадрового дефицита".

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В настоящее время компания располагает одним из самых передовых автоматизированных контакт-центров в страховой сфере России. В его штате более 400 сотрудников, которые имеют доступ к детальной цифровой информации о клиентах. Это позволяет обеспечить индивидуализированное обслуживание и обработку 99% входящих запросов в течение двух минут, а время ожидания соединения с оператором составляет менее 20 секунд. Компания также активно развивает многоканальное взаимодействие с клиентами, предоставляя возможность общения через популярные мессенджеры и чат-бот в мобильном приложении "ВСК страхование".

Однако на российском рынке остро ощущается дефицит квалифицированных специалистов для контакт-центров. В связи с этим необходимо максимально автоматизировать рабочие процессы операторов и обеспечить им наилучшие условия адаптации, чтобы предотвратить текучку кадров.

Для продления срока службы сотрудников компания ВСК разработала проект "Забота на работе", который способствует вовлечению персонала в корпоративную культуру и предоставляет возможности для профессионального и финансового роста. Задачи по адаптации сотрудников возлагаются на специального адаптолога, каждый новый сотрудник участвует в программе лояльности СВОИ, получая корпоративное ДМС, а также дополнительные выплаты и гибкий график работы — возможность работать как в офисе, так и удаленно на 100%.