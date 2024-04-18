Рост спортивной и медицинской активности: клиенты ВТБ увеличили траты на спорт и здоровье на 21% в первом квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года клиенты ВТБ потратили более 42 миллиардов рублей на спорт и медицину, что превышает на 21% объем трат за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
Из этой суммы свыше 34 миллиардов рублей были направлены на покупку лекарств, оплату услуг частных врачей и медицинских клиник. Оставшиеся 8 миллиардов рублей были потрачены на приобретение спортивного оборудования, велосипедов, экипировки, а также на фитнес-абонементы и другие расходы для поддержания хорошей физической формы.
Спрос на медицинские препараты и услуги медицинских специалистов опережает спрос на спортивные товары. Траты клиентов на медицинские товары и услуги в первом квартале выросли до 34,3 миллиарда рублей, что на 23% превышает уровень предыдущего года. Эта сумма включает 25,1 миллиарда рублей на покупку лекарств в аптеках и 9,2 миллиарда рублей на оплату медицинских услуг в клиниках.
Спрос на спортивные товары в первом квартале 2024 года вырос на 3%, а объем трат увеличился на 11%. Всего за этот период клиенты банка потратили 1,7 миллиарда рублей на покупку спортивного инвентаря и других аксессуаров для активного отдыха. Также заметно увеличилось количество людей, желающих присоединиться к специализированным спортивным сообществам, причем оплата фитнес-абонементов и членства в спортивных клубах увеличилась на 8%.
Аналогичную динамику отмечает аналитический сервис Продажи. рф ("Первый ОФД"), который отмечает рост спроса на товары для спорта и активного отдыха на 3% и увеличение объема трат на 11% по сравнению с предыдущим годом. Всего за квартал было продано 14 миллионов товаров на сумму 13 миллиардов рублей.
К летнему сезону также растет спрос на спортивные страховки. Более 85% клиентов СК "Росгосстрах", которые застрахованы от несчастных случаев во время занятий спортом, приобретают краткосрочные спортивные полисы с марта по сентябрь, когда активно участвуют в летних спортивных мероприятиях. Ближе к началу осени увеличивается спрос на страхование детей для посещения спортивных секций.
Покупка спортивной одежды и экипировки остается актуальной круглогодично. В первом квартале ежемесячно было совершено около 220 тысяч транзакций на сумму 850 миллионов рублей. Средний чек составил 3,9 тысячи рублей.