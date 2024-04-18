Рост спортивной и медицинской активности: клиенты ВТБ увеличили траты на спорт и здоровье на 21% в первом квартале 2024 года

Больше спорта и здоровья: клиенты ВТБ увеличили расходы на 21% в 2024 году

2:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

В первом квартале 2024 года клиенты ВТБ потратили более 42 миллиардов рублей на спорт и медицину, что превышает на 21% объем трат за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl alexanderredl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Из этой суммы свыше 34 миллиардов рублей были направлены на покупку лекарств, оплату услуг частных врачей и медицинских клиник. Оставшиеся 8 миллиардов рублей были потрачены на приобретение спортивного оборудования, велосипедов, экипировки, а также на фитнес-абонементы и другие расходы для поддержания хорошей физической формы.

Спрос на медицинские препараты и услуги медицинских специалистов опережает спрос на спортивные товары. Траты клиентов на медицинские товары и услуги в первом квартале выросли до 34,3 миллиарда рублей, что на 23% превышает уровень предыдущего года. Эта сумма включает 25,1 миллиарда рублей на покупку лекарств в аптеках и 9,2 миллиарда рублей на оплату медицинских услуг в клиниках.

Спрос на спортивные товары в первом квартале 2024 года вырос на 3%, а объем трат увеличился на 11%. Всего за этот период клиенты банка потратили 1,7 миллиарда рублей на покупку спортивного инвентаря и других аксессуаров для активного отдыха. Также заметно увеличилось количество людей, желающих присоединиться к специализированным спортивным сообществам, причем оплата фитнес-абонементов и членства в спортивных клубах увеличилась на 8%.

Аналогичную динамику отмечает аналитический сервис Продажи. рф ("Первый ОФД"), который отмечает рост спроса на товары для спорта и активного отдыха на 3% и увеличение объема трат на 11% по сравнению с предыдущим годом. Всего за квартал было продано 14 миллионов товаров на сумму 13 миллиардов рублей.

К летнему сезону также растет спрос на спортивные страховки. Более 85% клиентов СК "Росгосстрах", которые застрахованы от несчастных случаев во время занятий спортом, приобретают краткосрочные спортивные полисы с марта по сентябрь, когда активно участвуют в летних спортивных мероприятиях. Ближе к началу осени увеличивается спрос на страхование детей для посещения спортивных секций.

Покупка спортивной одежды и экипировки остается актуальной круглогодично. В первом квартале ежемесячно было совершено около 220 тысяч транзакций на сумму 850 миллионов рублей. Средний чек составил 3,9 тысячи рублей.