График выплаты пенсий и детских пособий для жителей Москвы и Подмосковья останется неизменным во время майских праздников

Майские праздники не повлияют на выплаты пенсий и пособий в Москве и Подмосковье

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно информации, предоставленной Филиалом №1 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в городе Москве и Московской области, распределение пенсий в Московской области и других регионах России начнется не ранее 3-го числа каждого месяца.

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Это правило применяется как к перечислению средств на банковские карты, так и к выплатам через почту. В текущем году 2 и 3 мая признаны рабочими днями. Кроме того, в большинстве почтовых отделений 4 мая, суббота, также считается рабочим днем.

"Таким образом, необходимость досрочной доставки пенсий за предстоящий месяц отсутствует. Более того, на это нет правовых оснований. В соответствии с законодательством, выплата и доставка пенсий происходит за текущий месяц. Если доставка выпадает на выходной или праздничный день, то пенсию могут начислить досрочно, но в пределах этого же месяца", — объяснили в пресс-службе Фонда.

Единственным исключением является выплата в конце декабря пенсий за январь.

3 мая будут начислены пособия за апрель по уходу за детьми до полутора лет неработающим родителям, выплаты на первого ребенка и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.