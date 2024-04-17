Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агата Муцениеце показала свежее фото в объятиях актера
Кинологи объяснили, почему собаки рады приходу хозяина
Александр Васильев оценил способы соблюдения гигиены в Европе 18-го века
Фигуристка Трусова призналась, что не знает, зажила её травмированная нога или нет
Использование домашнего Wi-Fi-роутера признано безопасным для здоровья
В ГИБДД раскрыли способ наказать водителя, который заблокировал выезд с парковки
Роман Билык подарил билет на концерт пенсионерке, которой помог выкинуть мусор
ФСБ поймала курьера, передавшего части бомбы для подрыва авто Прозорова
Наталия Орейро рассказала, что поклонники из России связали ей одеяло
Члены Совета Федерации высказывают опасения о возможном крупном ущербе для аграриев от наводнений

Риск природных катаклизмов: российские аграрии столкнулись с недостатком страхования

1:42
Страхование

Ущерб, понесенный российскими сельхозпроизводителями в результате наводнений и природных катаклизмов, может значительно увеличиться из-за недостаточного охвата страхованием сельскохозяйственных угодий.

Риск природных катаклизмов: российские аграрии столкнулись с недостатком страхования
Фото: web.archive.org by Tuderna is licensed under Attribution 3.0 Unported

Эту точку зрения выразил член комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов на сегодняшнем пленарном заседании верхней палаты парламента, сообщает корреспондент РИА "Новый День".

По оценкам экспертов, сельскохозяйственный сектор Оренбургского края понес огромные финансовые потери от наводнений. Он отметил, что эти убытки могут еще возрасти.

В Алтайском крае существует серьезная угроза потери зимующих культур из-за наводнений и других опасных явлений. Кроме того, из-за сочетания теплой, дождливой зимы и сильных морозов в некоторых районах отмечено значительное ухудшение всходов. В связи с наводнением в Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Сенатор также отметил, что менее 10% пострадавших сельхозхозяйств воспользовались программой сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой для компенсации убытков.

По его словам, процент покрытия сельскохозяйственных угодий страхованием по программе чрезвычайной ситуации остается низким. Например, по оценкам экспертов, в Алтайском крае только 9% озимых культур застрахованы.

В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов оставаться в курсе событий и оказывать поддержку, если это необходимо.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Армия России освободит Часов Яр и выйдет на оперативный простор Дмитрий Плотников Западный капитал всё активнее запускает щупальца в армянскую экономику Андрей Николаев Грузию с враждебным отношением к европейским НКО берут в ЕС Любовь Степушова
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Последние материалы
Почему так важно есть меньше соли
Актриса Пегова подтвердила, что у нее есть молодой человек
Фигуристка Медведева рассказала, что её травили российские спортивные журналисты
Советы диетолога: как поддерживать форму во время отпуска
Актриса Лужина опровергла слухи о романе с Высоцким
Актер Оскар Кучера посоветовал Наоми Уоттс лечить сына
Что делать с клубникой весной
Процесс набирает обороты, золото "мигрирует" с Запада на Восток
Любовь туристов разрушила скульптуру Джульетты в Италии
Терапевт дала рекомендации по набору веса без ущерба для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников