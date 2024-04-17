Члены Совета Федерации высказывают опасения о возможном крупном ущербе для аграриев от наводнений

Риск природных катаклизмов: российские аграрии столкнулись с недостатком страхования

1:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ущерб, понесенный российскими сельхозпроизводителями в результате наводнений и природных катаклизмов, может значительно увеличиться из-за недостаточного охвата страхованием сельскохозяйственных угодий.

Фото: web.archive.org by Tuderna is licensed under Attribution 3.0 Unported

Эту точку зрения выразил член комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов на сегодняшнем пленарном заседании верхней палаты парламента, сообщает корреспондент РИА "Новый День".

По оценкам экспертов, сельскохозяйственный сектор Оренбургского края понес огромные финансовые потери от наводнений. Он отметил, что эти убытки могут еще возрасти.

В Алтайском крае существует серьезная угроза потери зимующих культур из-за наводнений и других опасных явлений. Кроме того, из-за сочетания теплой, дождливой зимы и сильных морозов в некоторых районах отмечено значительное ухудшение всходов. В связи с наводнением в Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Сенатор также отметил, что менее 10% пострадавших сельхозхозяйств воспользовались программой сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой для компенсации убытков.

По его словам, процент покрытия сельскохозяйственных угодий страхованием по программе чрезвычайной ситуации остается низким. Например, по оценкам экспертов, в Алтайском крае только 9% озимых культур застрахованы.

В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов оставаться в курсе событий и оказывать поддержку, если это необходимо.