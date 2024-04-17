Эксперт рассказал, как получить бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение

Как получить бесплатную путевку в санаторий через ОМС и Социальный фонд

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В соответствии с действующим законодательством, имеются два способа получения бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, которые доступны не только пенсионерам. Эту информацию порталу prufy. ru предоставил руководитель юридической группы Александр Бударагин.

Фото: Wikipedia by Alexxx1979 is licensed under CC BY-SA 3.0

По мнению эксперта, привилегии предоставляются не только пенсионерам, но и тем, кто проходит лечение по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Он также отметил, что цены на лечение, особенно в пик летнего сезона, часто непосильны для большинства людей. Однако в 2024 году каждый может воспользоваться бесплатным пребыванием в санатории, используя два различных подхода: через Социальный фонд или через ОМС.

Процесс оформления путевки различается в зависимости от выбранной программы. Например, бесплатная путевка по ОМС доступна тем, кто перенес травму, операцию или страдает хроническим заболеванием. Для начала этого процесса необходимо обратиться к участковому терапевту, предоставив выписку из истории болезни и все медицинские документы, подтверждающие диагноз.

Эксперт отметил, что даже при отсутствии документов путевку все же можно получить, но придется пройти дополнительные обследования. После получения заключения терапевта пациенту будет предоставлена возможность пройти специальную врачебную комиссию, где будет принято решение о назначении санаторно-курортного лечения или реабилитации по полису ОМС.

Оформление путевки происходит через представление комплекта документов, таких как копия паспорта, копия полиса ОМС, направление от врача, анализы крови и мочи, а также результаты различных анализов и обследований у специалистов.

Срок ожидания решения комиссии может составить до 20 дней. Стоит отметить, что бесплатные путевки предоставляются льготным категориям граждан, таким как дети с инвалидностью, включая ДЦП, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй групп.