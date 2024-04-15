За 2023 год в России возросла потребность в страховых полисах для транспортировки товаров

Страхование грузов в 2023: почему рынок вырос на 35% и что это значит для бизнеса

1:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году объем рынка страхования грузов увеличился на 35%, достигнув отметки в 39,9 млрд рублей, по данным Центрального Банка. Эксперты связывают данный рост с изменениями в логистических цепочках, которые привели к удлинению маршрутов, увеличению тарифов и средней стоимости перевозимых грузов.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс is licensed under public domain

Положительное воздействие на динамику премий оказали увеличение доли российских компаний в страховании перевозок нефти, снятие ограничений на сделки, связанные со страхованием экспортных перевозок продовольствия и минеральных удобрений, как сообщается в Национальном Рейтинговом Агентстве (НРА). Аналитики также отмечают значительный рост объема выплат — на 83,1% (до 7,2 млрд рублей), по сравнению с 2022 годом (до 3,9 млрд рублей).

ВСК отмечают увеличение запросов на страхование транспортировки авто- и авиазапчастей на 32%. Также компании стали чаще страховать перевозки товаров народного потребления — на 21%, что стало лидирующей категорией по объему застрахованных грузов.

Рост сборов был также спровоцирован увеличением стоимости грузов и новыми потребностями бизнеса, такими как защита транспортировок в Красном море.