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"Поглощают рынок". Россия может столкнуться с волной угона китайских автомобилей в ближайшие два года

Страховщики ожидают всплеска угонов китайских авто в течение 2 лет

Страхование

Страховщики считают, что в ближайшие два года возможен резкий всплеск угонов китайских автомобилей, сообщил "Газете.Ru" начальник отдела андеррайтинга каско компании МАКС Игорь Устинов.

Страховщики ожидают всплеска угонов китайских авто в течение 2 лет
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Мы ожидаем всплеск угонов в ближайшие год или два. Китайские автомобили всё больше и больше поглощают российский рынок, автомобили попадают в ДТП, также имеют место быть технические поломки, появляется потребность в запчастях", — сказал он

По словам Устинова, рост числа угонов коснётся как популярных массовых брендов, таких как Haval Jolion и Chery Tiggo, так и премиальных электрокаров: Li Auto, Zeekr. При этом последние не имеют официальных представительств в России, а у СТО нет каталогов запчастей и поставщиков на такие машины.

"РЕСО-Гарантия" и "Ингосстрах" также отметили увеличение частоты угонов китайских авто при увеличении цен на запчасти. СК "Абсолют Страхование" прогнозирует, что автоугонщики в основном возьмут на прицел Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion.

Ранее эксперты рассказали, что делать, если страховая аннулировала направление на ремонт по ОСАГО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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