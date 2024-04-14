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Как действует ОСАГО в 5 нестандартных ситуациях

Sravni: полис ОСАГО покрывает далеко не все риски

3:10
Страхование

Иногда страховые ситуации могут поставить водителя в тупик. Эксперты Sravni рассказали, как работает обязательная "автогражданка" ОСАГО при наезде на дорожный знак или лося и в других нестандартных случаях.

Sravni: полис ОСАГО покрывает далеко не все риски
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Повреждение дорожных знаков, ограждений и другого имущества

Страховой случай, когда автомобиль двигался и ударился о неподвижный предмет, называется "наездом на препятствие. Водитель в этом случае должен вызвать сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. Уезжать с места происшествия нельзя, иначе автовладельцу грозит лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

В таких случаях восстановление предмета, на который совершён наезд, страховщик оплачивает по ОСАГО в пределах 400 тысяч рублей. Если стоимость предмета выше, то водителю придётся доплачивать из своего кармана. .Восстановление автомобиля происходит за счёт водителя.

Наезд на животное

Потерпевшим в этом случае считается хозяин животного. Если он хочет получить компенсацию, то должен обосновать её стоимость, например, предоставить соответствующие документы.

Если животное дикое, то владельцем считается государство, которое может потребовать компенсации за ущерб охотничьим ресурсам. Для водителя при наезде на лося или другого зверя главное — не не покидать место ДТП и вызвать полицию для оформления аварии.

Страховая компания компенсирует стоимость домашнего или дикого животного по ОСАГО в пределах 400 тысяч рублей. Восстановление машины происходит за счёт водителя.

Повреждение во время стоянки

Страховая компания не выплатит компенсацию, если ущерб машине был нанесён не во время движении. Иными словами, если авто повредили, когда оно стояло, например, на парковке, то это не страховой случай по ОСАГО. Исключение — если виновник в этот момент двигался, например, стукнул чужую машину и уехал.

Если виновник никуда не уезжал, то водитель может обратиться к нему за компенсацией ущерба. Если тот откажется — взыскать ущерб можно через суд, представив доказательства, например, записи с камер или свидетельские показания.

Бесконтактное ДТП

Это ДТП, при котором не было прямого контакта автомобилей. Например, водитель подрезал другую машину и та врезалась в столб. Или на дорогу выскочило животное, и автовладелец применил экстренное торможение, врезавшись в ограждение.

Восстановление повреждённого предмета (дорожного знака, ограждения и т. д.) страховая компания выплачивает по ОСАГО. Ущерб за повреждение машины можно взыскать с виновника ДТП. Доказательствами послужат данные видеорегистратора, показания свидетелей, экспертиза и т. д.

Повреждение дорогостоящих элементов

Страховое покрытие по ОСАГО распространяется не на все повреждения. Так, страховщик не будет компенсировать ущерб дорогостоящей аэрографии на машине или дизайнерскому кастомизированному бампер. Застраховать такие детали можно только за счёт каско.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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