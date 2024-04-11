Страховые компании выражают опасения о возможных финансовых потерях на миллиарды долларов в связи с предстоящими выборами в США и Европе

Выборы в США и Европе: страховые компании прогнозируют миллиардные убытки

2:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно отчету страховщика, политическое насилие оказывает существенное финансовое воздействие, сообщает издание Tagesspiegel.

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Эксперты промышленной страховой компании Alliance Commercial рассматривают как потенциальный риск не только возможное нарастание экстремистских и популистических движений, но и радикализацию экологических активистов и противников политики по климату.

В опубликованном отчете приводится пример того, что экономические потери от политических беспорядков в семи ведущих странах с 2018 года превысили 13 миллиардов долларов.

Более половины мирового населения призвано принять участие в выборах в текущем году, включая президентские выборы в США, европейские выборы и региональные выборы в некоторых регионах Германии.

В США даже скромные результаты могут усилить политическое напряжение. Предстоящие выборы в Европейский парламент также могут углубить поляризацию в ЕС, если праворадикальные партии получат больше влияния. Компания, среди прочего, предлагает страхование от потенциальных беспорядков, и проводит оценку связанных с этим рисков и затрат.

Специалисты по возмещению убытков видят угрозу не только с юридической стороны. Ожидается, что беспорядки будут возрастать, особенно в контексте вопросов окружающей среды, как со стороны активистов, так и противников государственной политики по климату.

В Германии выборы в этом году проходят в условиях напряженного социального климата, с замедлением экономического роста, протестами фермеров, забастовками и климатическим кризисом. Чемпионат Европы по футболу привлекает массовые скопления людей на открытых площадках, что может стать платформой для потенциальных преступников.

Франция выделяется в оценке стоимости политических беспорядков среди семи стран. Согласно данным Alliance, протесты "желтых жилетов" в 2018 году принесли убытки в размере 1,1 миллиарда долларов.