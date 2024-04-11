Эксперт рассказал о факторах, вызвавшие замедление выплат по ОСАГО

Мнение эксперта: почему страховщики не спешат компенсировать убытки?

1:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО) в России в 2023 году остались примерно на уровне предыдущего года, составив около 162 миллиардов рублей. Это произошло даже при увеличении числа проданных полисов и выросших премий страховых компаний. Почему страховщики не спешат компенсировать убытки, объяснил эксперт портала Банки. ру.

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Аналитик Илья Чуриков отметил, что к концу 2023 года количество проданных страховок выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом, а средняя стоимость полиса увеличилась на 15%.

"Выплаты замедлились по ряду причин: страховщики стали тщательнее отслеживать уровень собственной убыточности по этому виду страхования. Все это происходило на фоне неопределенной ситуации с поставками запчастей и скачкообразного изменения курсов валют, которые заметно влияли на цену деталей и, как следствие, на стоимость ремонта. Однако к настоящему моменту ситуация если и не исправилась полностью, то заметно стабилизировалась", — пояснил эксперт.

По мнению Ильи Чурикова, это подтверждается небольшим снижением средней стоимости автозапчастей (на 0,6%), что отразилось в справочниках РСА, вступивших в силу 19 марта. Возможно, на рынке сформировался пул наиболее востребованных автозапчастей "в наличии", и стали лучше работать способы доставки менее популярных деталей.

"Это касается в первую очередь неоригинальных запчастей. Несмотря на то что сроки многих поставок еще оставляют желать лучшего, ситуация сейчас выглядит несколько более упорядоченной. Все эти изменения в конечном итоге должны сказаться и на сроках ремонта по ОСАГО — хочется надеяться, что они будут постепенно сокращаться", — заключил Илья Чуриков.