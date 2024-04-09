Как работают краткосрочные полисы ОСАГО и кому они подходят

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Главные преимущества краткосрочного полиса ОСАГО, о которых мало кто знает

1:04
Страхование

Краткосрочные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности, введенные в марте, предоставляют автомобилистам новые возможности, о которых мало кто осведомлен, передает ОТВ со ссылкой на издание "За рулем".

Главные преимущества краткосрочного полиса ОСАГО, о которых мало кто знает
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во-первых, данный полис доступен для приобретения по системе подписки. Ежемесячно с карты будет списываться плата, а полис будет автоматически продлеваться.

Во-вторых, такой вид полиса может быть полезен для тех, кто использует автомобиль сезонно, например, для дачников, владельцев ретро-автомобилей или кабриолетов, которыми катаются только летом. Подписка также может пригодиться для тех, кто временно использует свои машины как такси.

Краткосрочные полисы стоят дороже, чем годовые, однако это позволит водителям сэкономить в периоды, когда страхование не требуется.

Для тех, кто использует автомобиль круглый год, данный вид полиса может быть менее выгодным, так как общая сумма за ежемесячные платежи в итоге может превысить стоимость годового полиса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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