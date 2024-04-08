Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Guardian: лондонская "суперканализация" — нецелесообразный проект
Россиянам ответили, почему собак считают лучшими врачами
Врач Кореневич: пиво является самым вредным алкоголем для сердца и сосудов
Туриста из Австралии выгнали с рейса за фотографию жены и детей на трапе самолёта
Рейтинг французских автомобилей, не уступающих японским в качестве
Ким Кардашьян и сестры отдыхают на пляже: сравнения с Бьянкой Сенсори неизбежны
Суп с тефтелями: вкусное первое блюдо, которое очень нравится детям
МО РФ: российский "Град" уничтожил украинскую РСЗО "Вампир"
Инструктор по спорту Горбунова ответила, нужно ли тренироваться до отказа мышц
В РФ вступила в силу новая система хранения информации о страховых полисах

Управление страховыми полисами: новые возможности для владельцев авто

2:10
Страхование

С начала апреля вступила в действие новая база данных, содержащая информацию о страховых полисах. Теперь доступ к этой базе открыт через публичные ресурсы, такие как портал Госуслуги. Однако, использовать её могут только страхователи, то есть те, кто заключил соответствующие договоры. Они теперь имеют возможность просматривать свою страховую историю, но на данный момент она ограничена только транспортным страхованием. НСИС отвечает за функционирование автоматизированных систем определенных видов страхования, в первую очередь ОСАГО.

Управление страховыми полисами: новые возможности для владельцев авто
Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

Созданная задолго до появления идеи общей базы страховых полисов, система начнет обрабатывать и сохранять данные, полученные из базы АИС ОСАГО, чтобы предоставить их нуждающимся пользователям. По словам генерального директора НСИС Николая Галушина, после запуска личных кабинетов на сайте НСИС, владельцы автомобилей смогут в реальном времени отслеживать информацию о своих полисах. Это включает в себя возможность исправления ошибок в документах, таких как неверно указанные данные в VIN-номере или водительских правах.

Открытие личного кабинета у водителей предоставит возможность подробно ознакомиться со своей историей страхования и, если потребуется, скорректировать коэффициент бонус-малус за безаварийное вождение. Введение личных кабинетов в НСИС также даст возможность владельцам транспортных средств поддерживать актуальность своих страховых полисов и контролировать страховые выплаты.

Важно отметить, что с апреля текущего года база данных пополнилась новыми полисами ОСАГО. Чтобы найти свои полисы, пользователю необходимо зайти на "Госуслуги", затем перейти в раздел "Документы", а далее выбрать "Транспорт" и "ОСАГО". Тем не менее, из-за возможных недоработок системы не все пользователи смогут найти свои договоры.

В рамках НСИС страхователям предоставляется уникальная возможность комплексного контроля за своими страховыми договорами через единый интерфейс. Это значительно упрощает управление страховыми полисами и повышает прозрачность взаимодействия со страховыми компаниями, сообщает портал speedme. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.

Как победить монилиоз на яблонях
SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Сводка с фронта: в Часов Яре ВС РФ расширяют плацдарм, партизаны Одессы наводят на цели
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Последние материалы
Инструктор по спорту Горбунова ответила, нужно ли тренироваться до отказа мышц
Ингредиенты для эффективного ухода за кожей после 40: советы дерматологов
Myśl Polska: версия о причастности ИГИЛ к теракту в "Крокус Сити Холле" не выдерживает критики
Interia: Планирующие авиабомбы ВС РФ постоянно модернизируются
В Тверской области задержан подозреваемый в расстреле полицейских
GRL: инжекция сульфатных частиц в атмосферу может быть вредна для экологии
Сбер готов помочь пострадавшим после прорыва дамбы в Орске
Туристы постоянно жалуются на падение уровня обслуживания в Турции
Почему новичкам стоит избегать подержанных машин
Немецкие туристы возмутились четырьмя вещами в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников