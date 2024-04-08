В РФ вступила в силу новая система хранения информации о страховых полисах

Управление страховыми полисами: новые возможности для владельцев авто

2:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

С начала апреля вступила в действие новая база данных, содержащая информацию о страховых полисах. Теперь доступ к этой базе открыт через публичные ресурсы, такие как портал Госуслуги. Однако, использовать её могут только страхователи, то есть те, кто заключил соответствующие договоры. Они теперь имеют возможность просматривать свою страховую историю, но на данный момент она ограничена только транспортным страхованием. НСИС отвечает за функционирование автоматизированных систем определенных видов страхования, в первую очередь ОСАГО.

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Созданная задолго до появления идеи общей базы страховых полисов, система начнет обрабатывать и сохранять данные, полученные из базы АИС ОСАГО, чтобы предоставить их нуждающимся пользователям. По словам генерального директора НСИС Николая Галушина, после запуска личных кабинетов на сайте НСИС, владельцы автомобилей смогут в реальном времени отслеживать информацию о своих полисах. Это включает в себя возможность исправления ошибок в документах, таких как неверно указанные данные в VIN-номере или водительских правах.

Открытие личного кабинета у водителей предоставит возможность подробно ознакомиться со своей историей страхования и, если потребуется, скорректировать коэффициент бонус-малус за безаварийное вождение. Введение личных кабинетов в НСИС также даст возможность владельцам транспортных средств поддерживать актуальность своих страховых полисов и контролировать страховые выплаты.

Важно отметить, что с апреля текущего года база данных пополнилась новыми полисами ОСАГО. Чтобы найти свои полисы, пользователю необходимо зайти на "Госуслуги", затем перейти в раздел "Документы", а далее выбрать "Транспорт" и "ОСАГО". Тем не менее, из-за возможных недоработок системы не все пользователи смогут найти свои договоры.

В рамках НСИС страхователям предоставляется уникальная возможность комплексного контроля за своими страховыми договорами через единый интерфейс. Это значительно упрощает управление страховыми полисами и повышает прозрачность взаимодействия со страховыми компаниями, сообщает портал speedme. ru.