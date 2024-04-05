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Избавься от лишнего. Шесть рабочих способов сэкономить на полисе каско

Франшиза, оценка рисков и еще четыре способа заплатить за каско меньше

2:55
Страхование

Каско — добровольный вид автострахования, который покрывает разные риски: повреждение автомобиля из-за ДТП, залива водой и пожара, угон, тотальную поломку и т. д. Водители часто экономят на каско, не зная, что цену страховки можно неплохо снизить. "Тинькофф" рассказал 6 рабочих способах заплатить за полис меньше.

Франшиза, оценка рисков и еще четыре способа заплатить за каско меньше
Фото: pixabay.com by Rolf van de Wal is licensed under Creative Commons Zero

Подключить франшизу

Франшиза — это та часть расходов, которую при страховом случае автовладелец покрывает из собственных средств. Каско с франшизой стоит на 20⁠-⁠60% дешевле.

Сумма франшизы оговаривается со страховщиком заранее. При небольшом ущербе водитель устраняет повреждения полностью за свой счёт. Если сумма ущерба больше франшизы, то оставшуюся часть покрывает страховщик.

Ограничить страховые риски

Автовладелец может включить в каско полное покрытие, то есть застраховаться от всех видов повреждений. Если вы хотите сэкономить, то можно выбрать только часть рисков, которые вы считаете наиболее вероятными.

Но учтите: если полис защищает только от угона, а на машину упадет дерево, то за ремонт придётся платить самостоятельно.

Вписать в полис только тех, кто будет водить машину

Неограниченное количество водителей увеличивает стоимость полиса. Хотите сэкономить — не включайте в договор лишних людей.

Кроме того, некоторые компании рассчитывают стоимость полиса не по количеству, а по стажу самого неопытного водителя.

Ограничить пробег

Если машина нужна вам только для коротких поездок по городу, можно включить в страховку ограничение пробега. В таком случае полис будет дешевле. Но и покрытие будет распространяться только на пределы, указанные в договоре.

Определить, кто ремонтирует машину

Страховые компании могут отправлять машину на ремонт в дилерские центры или СТО. Вы можете выбрать, где будут ремонтировать ваше авто, при оформлении каско.

Если машина на гарантии, то целесообразно делать это у официального дилера. Если официального представительства в России нет или срок гарантии истёк, можно найти хорошие неофициальные сервисы и сэкономить на полисе.

Также можно подключить опцию экспресс-ремонта (эконом-ремонта). Она сделает каско ещё дешевле. По ней СТО могут устанавливать на авто подержанные запчасти или ремонтировать детали вместо их замены.

Убрать лишние опции

Дополнительные опции увеличивают стоимость каско. Хотите заплатить меньше — "очистите" ваш полис от ненужного. Так, подумайте, насколько вам нужны такие опции, как страхование дополнительного оборудования (например, аудиосистемы), техпомощь (страхование от непредвиденных расходов типа замены колеса или эвакуатора), подменный автомобиль на время ремонта и т. д.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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