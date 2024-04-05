Школьная учительница из Кубани не поддалась обману лжесотрудника медицинского страхования

Ей позвонил незнакомец, выдавший себя за сотрудника медицинской страховой компании. Представившись работником службы медстрахования, злоумышленник утверждал, что её медицинское страхование подходит к концу, и настоятельно рекомендовал продлить полис ОМС, утверждая, что для этого достаточно всего лишь ввести код, который придет в сообщении.
Женщина передала лже-сотруднику службы страхования пришедший на телефон номер, тем самым дав мошенникам доступ к своему личному кабинету на "Госуслугах".
"Мошенники приступили к выяснению объектов недвижимости, банковских счетов и иной персональной информации своей жертвы, параллельно держа ее на телефонной линии", — рассказали полиции.
Случайно услышав в разговоре "сотрудника медстрахования" с кем-то еще о её недвижимости, учительница осознала, что имеет дело с аферистом, и немедленно положила трубку, как сообщает портал livekuban. ru.
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