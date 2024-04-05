Школьная учительница из Кубани не поддалась обману лжесотрудника медицинского страхования

Как учительница из Динского района Кубани избежала мошенничества с медицинским страхованием

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ей позвонил незнакомец, выдавший себя за сотрудника медицинской страховой компании. Представившись работником службы медстрахования, злоумышленник утверждал, что её медицинское страхование подходит к концу, и настоятельно рекомендовал продлить полис ОМС, утверждая, что для этого достаточно всего лишь ввести код, который придет в сообщении.

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Женщина передала лже-сотруднику службы страхования пришедший на телефон номер, тем самым дав мошенникам доступ к своему личному кабинету на "Госуслугах".

"Мошенники приступили к выяснению объектов недвижимости, банковских счетов и иной персональной информации своей жертвы, параллельно держа ее на телефонной линии", — рассказали полиции.

Случайно услышав в разговоре "сотрудника медстрахования" с кем-то еще о её недвижимости, учительница осознала, что имеет дело с аферистом, и немедленно положила трубку, как сообщает портал livekuban. ru.