Более 700 работодателей Югры получили возмещение расходов на обеспечение безопасности труда

В 2023 году филиал Страхового Фонда России по Югре произвел возмещение расходов на обеспечение безопасности труда 765 работодателям в регионе на общую сумму превышающую 580 миллионов рублей.
Каждая организация самостоятельно выбирает направление средств на мероприятия по обеспечению безопасности труда из утвержденного списка. Работодатели могут направить до 20% от общей суммы страховых взносов на меры по предотвращению травматизма и профессиональных заболеваний. Этот объем может быть увеличен до 30%, если работодатель также переведет средства на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.
Прием заявок на компенсацию расходов будет продолжаться до 1 августа, подача заявлений осуществляется через электронный портал "Госуслуг". Обращение с заявлением возможно как для государственных, так и для частных предприятий, включая индивидуальных предпринимателей.
Одним из важных условий выделения средств является отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Для получения консультации можно обратиться к специалистам Филиала Страхового Фонда России по Югре, позвонив в региональный контакт-центр для страхователей по номеру: 8 (34672) 3-83-16.
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