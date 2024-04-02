Первооткрывателем в этой сфере стала итальянская Генуя, где в 1374 году был заключён первый контракт и основана первая коммерческая страховая фирма. Италия выступила колыбелью страховых компаний не случайно: где процветает торговля, там и расцветает страхование, необходимое для смягчения рисков в перевозке товаров.
Однако уже за две тысячи лет до нашей эры существовали аналогичные практики: торговцы предварительно соглашались о возмещении убытков в случае нападения на их караваны.
В Римской империи также существовали формы страхования жизни: общества на её территории предлагали денежную помощь семьям в случае утраты близких лиц.
В России интерес к страхованию возник после трагического пожара 1571 года, который привёл к значительному сокращению территории Москвы и уменьшению численности населения до 30 тысяч человек. Однако идея страхования была реализована лишь через двадцать лет. Вследствие крупного пожара 1591 года Борис Годунов распорядился выделить 5 тысяч рублей из государственной казны на восстановление дворов. Первая страховая компания в Москве была создана в 1786 году.
Первый полис ОСАГО был оформлен в 1897 году. В Великобритании в 1895 году впервые был застрахован автомобиль, а уже через два года страхование автомобилей превратилось в обязательный вид страхования, подобный современному полису ОСАГО.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.