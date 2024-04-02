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Для каждого четвертого российского гражданина депрессия и выгорание являются актуальными проблемами общества

Исследование Группы Ренессанс страхование: как россияне воспринимают депрессию и стрессовые ситуации?

3:05
Страхование

Исследование Группы Ренессанс страхование указывает на то, что многие жители России недооценивают риски, связанные с депрессией и эмоциональным выгоранием, сообщает издание gazeta. ru.

Исследование Группы Ренессанс страхование: как россияне воспринимают депрессию и стрессовые ситуации?
Фото: Wikipedia by Jeremy Yap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным опроса, менее трети респондентов рассматривают депрессию как серьезную общественную проблему, а каждый третий считает выгорание переоцененным явлением. Однако интерес к психологической помощи постепенно увеличивается: за последний год число людей, обращающихся за профессиональной поддержкой, выросло с пятой части до 29%.

Только 28% респондентов считают эти проблемы значимыми, в то время как 34% считают, что они актуальны, но переоценены. Еще 38% не признают существование депрессии, рассматривая жалобы на нее как проявление лени.

Ситуация с эмоциональным выгоранием аналогична: лишь каждый пятый респондент воспринимает это как серьезную проблему, в то время как для 43% опрошенных это явление существует, но ему уделяют слишком много внимания. Каждый третий даже полагает, что выгорание — выдумка.

Женщины в целом серьезнее относятся к ментальным проблемам, чем мужчины. Например, 31% женщин признают риски, связанные с депрессией, в то время как таких среди мужчин только 26%.

Также, среди мужчин больше тех, кто считает депрессию и выгорание выдумкой (соответственно 42% и 37%), в то время как среди женщин таковых меньше (32% и 34%).

Интересно, что большинство тех, кто отрицает психологические проблемы, признают, что время от времени сталкиваются с ментальными расстройствами, но только немногие из них (9%) обращаются за профессиональной помощью. Среди тех, кто обращается за помощью, большинство предпочитают консультации психологов (47%), а также врачей-психиатров/психотерапевтов (26%), и только каждый пятый обращается к коучам или тренерам личностного развития (20%).

При выборе специалиста респонденты обращают внимание на его образование (37%), рекомендации знакомых (34%) и опыт работы (25%), а цена услуги играет роль только для 8% опрошенных. Больше половины респондентов тратят на услуги психологов более 5 тыс. рублей в месяц, а каждый шестой — более 10 тыс. рублей.

В сложных ситуациях люди чаще всего обращаются к партнеру (25%), друзьям (23%) или членам семьи (17%), прежде чем обращаться за помощью к профессионалам. Только для 12% респондентов первым шагом в решении проблем становится обращение к психологу или психотерапевту. По мнению большинства опрошенных, в тяжелых ситуациях лучше всего помогают отпуск (27%), общение с друзьями (22%) и сладкое (21%), в то время как наихудшими способами борьбы со стрессом считаются советы из интернета (22%), алкоголь (19%) и курение (16%).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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