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Краткосрочные полисы ОСАГО в России: удобство для временных водителей и риски мошенничества

Эксперты отметили рост интереса к трехмесячным полисам ОСАГО в России

1:21
Страхование

С начала марта в России появилась возможность приобретения краткосрочных полисов ОСАГО, и согласно отзывам экспертов, особенно популярными стали полисы на три месяца.

Эксперты отметили рост интереса к трехмесячным полисам ОСАГО в России
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев поделился своим мнением с "РГ", отметив, что короткосрочные полисы представляют собой новшество на рынке страхования, и их реальная популярность сможет быть оценена лишь после анализа первоначальных данных о продажах. Он также отметил, что страховщики имеют право определять коэффициенты для таких полисов самостоятельно, в отличие от других коэффициентов, регулируемых государством.

По мнению Уфимцева, такие полисы будут наиболее удобны для таксистов, работающих временно, а также для людей, нуждающихся в страховке на отдельные поездки.

Однако есть опасения, что введение таких коротких полисов может спровоцировать увеличение случаев мошенничества в сфере автострахования. В ответ на это введена "временная франшиза", согласно которой полис начинает действовать только через три дня после его оформления. Это мера направлена на предотвращение страхования уже произошедших ДТП. В то же время, закон допускает сокращение этого срока при согласии обеих сторон договора.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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