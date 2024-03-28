В 2023 году сборы от страхования жизни увеличились на 51,6%, а объем выплат вырос на 33,2%

Страхование жизни в России: ключевые тенденции и показатели за 2023 год

2:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году сборы от страхования жизни в России достигли 775,1 миллиарда рублей, что на 51,6% больше, чем в прошлом году.

Фото: https://en.amwalalghad.com/russias-central-bank-hikes-rates-by-350bps-to-12/

По данным Центробанка, выплаты составили 469,1 миллиарда рублей, увеличившись на 33,2%. Уровень выплат снизился до 60,5% по сравнению с 68,9% годом ранее. Страхование жизни стало двигателем роста премий на всем страховом рынке.

Сборы по инвестиционному страхованию жизни возросли на 75,7%, достигнув 208 миллиардов рублей. Накопительное страхование жизни увеличилось на 42,2%, составив 352,4 миллиарда рублей, а кредитное страхование жизни — на 50,9%, до 205 миллиардов рублей. По структуре премий, накопительное страхование составило 45,5%, инвестиционное — 26,8%, а кредитное — 26,4%.

В 2023 году было заключено 5,2 миллиона договоров страхования жизни, что на 1% больше, чем годом ранее. Доля кредитного страхования снизилась до 74,3% от всех договоров, в сравнении с 81% годом ранее. Средняя стоимость полиса выросла на 50%, составив 148,5 тысячи рублей.

Страховые компании зафиксировали 1,9 миллиона страховых случаев, что на 11,2% больше, чем в предыдущем году. Из них окончательно были выплачены 1,4 миллиона, что на 10,2% больше. Количество отказов осталось примерно на том же уровне — около 115 тысяч случаев. Средняя сумма выплаты увеличилась на 27,9%, достигнув 256,6 тысяч рублей.