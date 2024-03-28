Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Sun: ученые из США выявили четыре типа сна
Бывший помощник Рейгана Даг Бэндоу назвал Грэма* безмозглых политиком и главным разжигателем войны
Пять лучших средств для борьбы с куперозом
Эксперты рассказали, как ухаживать за рептилиями в домашних условиях
Иллюзионист Сергей Сафронов показал свою счастливую семью
Банановое парфе: рецепт популярного десерта
В Конгрессе США заявили, что не знают, повлияет ли теракт в "Крокусе" на поддержку Украины
Подкормка герани йодом
Экс-командир Еврокорпуса Ярослава Громадзиньский обвиняется в разглашении секретной информации
В 2023 году сборы от страхования жизни увеличились на 51,6%, а объем выплат вырос на 33,2%

Страхование жизни в России: ключевые тенденции и показатели за 2023 год

2:10
Страхование

В 2023 году сборы от страхования жизни в России достигли 775,1 миллиарда рублей, что на 51,6% больше, чем в прошлом году.

Страхование жизни в России: ключевые тенденции и показатели за 2023 год
Фото: https://en.amwalalghad.com/russias-central-bank-hikes-rates-by-350bps-to-12/

По данным Центробанка, выплаты составили 469,1 миллиарда рублей, увеличившись на 33,2%. Уровень выплат снизился до 60,5% по сравнению с 68,9% годом ранее. Страхование жизни стало двигателем роста премий на всем страховом рынке.

Сборы по инвестиционному страхованию жизни возросли на 75,7%, достигнув 208 миллиардов рублей. Накопительное страхование жизни увеличилось на 42,2%, составив 352,4 миллиарда рублей, а кредитное страхование жизни — на 50,9%, до 205 миллиардов рублей. По структуре премий, накопительное страхование составило 45,5%, инвестиционное — 26,8%, а кредитное — 26,4%.

В 2023 году было заключено 5,2 миллиона договоров страхования жизни, что на 1% больше, чем годом ранее. Доля кредитного страхования снизилась до 74,3% от всех договоров, в сравнении с 81% годом ранее. Средняя стоимость полиса выросла на 50%, составив 148,5 тысячи рублей.

Страховые компании зафиксировали 1,9 миллиона страховых случаев, что на 11,2% больше, чем в предыдущем году. Из них окончательно были выплачены 1,4 миллиона, что на 10,2% больше. Количество отказов осталось примерно на том же уровне — около 115 тысяч случаев. Средняя сумма выплаты увеличилась на 27,9%, достигнув 256,6 тысяч рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".

Полынь может быть очень полезна в саду
Предсказаны температурные аномалии в Европе и Азии южнее 55° северной широты
Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году
Почему каждый водитель должен знать о ручном режиме в автомате: жизненно важная информация
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова ВСУ смогут оборонять Харьков, только прикрываясь мирным населением Дмитрий Плотников "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта
На Западе мечтают об антивоенных протестах в России после отключения сервиса Samsung Pay
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Последние материалы
Иллюзионист Сергей Сафронов показал свою счастливую семью
Весенний салат и крем-суп: два оригинальных рецепта с попкорном
Банановое парфе: рецепт популярного десерта
В Конгрессе США заявили, что не знают, повлияет ли теракт в "Крокусе" на поддержку Украины
MWM: китайские истребители JH-7 демонстрируют эффективность
Подкормка герани йодом
Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус
Экс-командир Еврокорпуса Ярослава Громадзиньский обвиняется в разглашении секретной информации
Страхование жизни в России: ключевые тенденции и показатели за 2023 год
Актёр Сергей Светлаков спас Сергея Бурунова от вероятной гибели во время теракта в "Крокусе"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников