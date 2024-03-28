"Ингосстрах" выплатит компенсации погибшему и пострадавшему из-за обвала горных пород на шахте "Кальинская"

"Ингосстрах" выплатит компенсации из-за аварии на шахте "Кальинская"

1:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Близким родственникам погибшего и пострадавшему при обрушении горных пород на шахте "Кальинская" Североуральского бокситового рудника в Свердловской области положены страховые выплаты, если случай будет признан страховым, заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

Фото: flickr.com by Леандро Нейман Чуффо is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В результате аварии 25 марта один человек погиб, один рабочий получил травмы.

Страховщик рассказал, что ответственность владельца шахты застрахована в СПАО "Ингосстрах" по договору ОСОПО.

Получить страховую выплату по ОСОПО из-за аварии на опасном объекте могут иждивенцы погибшего, а если их нет — супруг или супруга, родители и дети. Для этого необходимо подать в страховую компанию заявление, документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или другой), документы, подтверждающие факт иждивения и/или родства с погибшим, свидетельство о смерти. Если близкие хотят компенсировать расходы на погребение, то потребуются оригиналы документов, подтверждающие размер таких расходов.

Пострадавший при аварии имеет право на компенсацию ущерба здоровью. Получить выплату он может, подав страховщику заявление о выплате, паспорт и медицинские документы с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Ранее стало известно, что владелец аварийного рудника "Пионер" в Амурской области, где оказались заблокированы 13 горняков, застрахована в СК "СОГАЗ".