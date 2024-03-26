"Совкомбанк" "впарил" россиянке страховку без её ведома и поплатился

В Бурятии "Совкомбанк" оштрафовали на 77 тысяч рублей за навязанную страховку

0:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Улан-Удэ женщина подала в суд на "Совкомбанк" за нарушение её прав при оформлении кредита. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Фото: commons.wikimedia.org by Vesan99 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как выяснилось, россиянка взяла заём, а потом обнаружила, что ежемесячно вместе с долгом с неё взимают 4500 рублей в пользу страховой компании "Совкомбанк Жизнь". При этом договора на страховку она не заключала. Клиентка не стала терпеть такое отношение со стороны финансовой организации и направилась в суд.

Судья встал на сторону истца и оштрафовал "Совкомбанк". В общей сложности банку придётся выплатить более 77 тысячи рублей.

При этом интересно, что женщина требовала признать недействительным кредитный договор в целом, однако в этом суд ей отказал.