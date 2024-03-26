"Совкомбанк" "впарил" россиянке страховку без её ведома и поплатился

В Улан-Удэ женщина подала в суд на "Совкомбанк" за нарушение её прав при оформлении кредита. Об этом пишет "Московский комсомолец".
Как выяснилось, россиянка взяла заём, а потом обнаружила, что ежемесячно вместе с долгом с неё взимают 4500 рублей в пользу страховой компании "Совкомбанк Жизнь". При этом договора на страховку она не заключала. Клиентка не стала терпеть такое отношение со стороны финансовой организации и направилась в суд.
Судья встал на сторону истца и оштрафовал "Совкомбанк". В общей сложности банку придётся выплатить более 77 тысячи рублей.
При этом интересно, что женщина требовала признать недействительным кредитный договор в целом, однако в этом суд ей отказал.
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