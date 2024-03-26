Таиланд и ОАЭ в первой пятерке. В преддверии майских каникул страховщик назвал опасные для отдыха страны

"Абсолют Страхование": Индонезия, Таиланд и ОАЭ вошли в топ опасных для отдыха стран

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

В прошлом году большинство страховых случаев у россиян, выезжающих за границу с 1 по 9 мая, зафиксировано в Индонезии, Таиланде, ОАЭ, Турции и Грузии, рассказала Banki.ru компания "Абсолют Страхование" в преддверии майских каникул.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В этих странах российские туристы, застрахованные по программе выезжающих за рубеж (ВЗР), чаще всего обращались за медицинской помощью, уточнил cтраховщик.

Самый высокий процент обращений зафиксирован в Индонезии — 22,8%. После него с небольшим отставание идут Таиланд (22%) и ОАЭ (21,7%). С большим отрывом Турция заняла четвертое место (10%).

Пятое место — у стран шенгенской зоны — 5% страховых случаев по ВЗР, а в США показатель составил 2,2%. Неоднократные обращения были зафиксированы в Южной Корее. Список замыкают Япония, Камбоджа, Вьетнам и Куба — там обращения были единичными.

В "Абсолют Страховании" уточнили, что чаще всего клиенты за рубежом обращались к врачу с симптомами ОРВИ, болями в животе и травмами от падений. Около 30% всех страховых случаев пришлось на детей.

Ранее страховая компания "Согласие" назвала имена автовладельцев, которые чаще всего становятся жертвами угона.