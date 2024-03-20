В помощь к ЗОЖ: принципы работы онкостраховки

Эксперты рассказали, как работает онкостраховка и зачем она нужна

1:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

На появление онкологических рисков могут повлиять самые разные факторы, например, такие как постоянный стресс, наследственные заболевания, вредные привычки, а также наличие родственников с раком. Так как статистика онкозаболеваний с каждым годом растет, то, помимо регулярных проверок и правильного образа жизни, важно узнать о такой возможности, как онкострахование. Об этом пишет "Банки.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Goodyear is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Такой вид страховки пользуется популярностью во многих странах. В Израиле от онкозаболевания застраховано практически 90 процентов населения. В Российской Федерации востребованность этого типа страхования еще не так высока, но отмечается динамика прироста застрахованных.

Онкостраховка, конечно, не обезопасит от заболевания, но если страховой случай наступит, то у клиента повысятся шансы на выздоровление и он получит доступ к высокотехнологичной медицинской помощи. Если человек лечится за свои средства, то иногда стоимость терапии может составлять до 10 миллионов рублей.

Страховая организация сможет взять расходы на себя и другие заботы, к примеру, транспортировка, организация лечения. При наличии такого полиса к застрахованному прикрепляют персонального координатора, которому могут звонить близкие заболевшего, и сам пациент. Также составляется индивидуальный план диагностики и терапии.

Потом координатор записывает на все нужные исследования. Если лечение будет проходить не в родном регионе, то для пациента заказываются билеты и трансфер до медицинского учреждения.